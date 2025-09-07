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Кинопоказ на крыше: «Грязные танцы»

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором. Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями “грязных танцев” в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей и партнершей Джонни в танцах и в любви. На первом этаже тебя встретят менеджеры, проверят билеты и сориентируют как подняться на крышу. — В билете указано время открытия площадки — Приходи за 10 минут до начала

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