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Кинопоказ на крыше: «Большой куш»

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Что может быть лучше, чем смотреть любимые фильмы под открытым небом, с видом на огни большого города в компании друзей? О фильме: «Фрэнки Четыре Пальца должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви, но, сделав ставку на подпольный боксерский поединок, он попал в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг него и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна — русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш». Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя. Двери на кинопоказ открываются за 10 минут до начала сеанса.

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