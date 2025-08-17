Что может быть лучше, чем смотреть любимые фильмы под открытым небом, с видом на огни большого города в компании друзей? О фильме: «Фрэнки Четыре Пальца должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви, но, сделав ставку на подпольный боксерский поединок, он попал в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг него и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна — русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш». Крыша оснащена навесом на случай непогоды и дождя. Двери на кинопоказ открываются за 10 минут до начала сеанса.