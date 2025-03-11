О фильме: Айова, 1960-е. Франческа Джонсон родом из Италии, но теперь она — жена американского фермера и мать двоих детей. Однажды, когда муж и дети уезжают на ярмарку в другой штат, Франческа встречает приезжего одинокого фотографа Роберта Кинкейда, который на несколько дней приехал в округ Мэдисон по заданию журнала National Geographic, чтобы сделать снимки местных старых деревянных мостов. В сердцах Франчески и Роберта вспыхивает сильное чувство, но на любовь, о которой они мечтали всю жизнь, им отпущено лишь 4 дня. Бронь по телефону.