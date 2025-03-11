ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ «Мосты округа Мэдисон» (1995)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Айова, 1960-е. Франческа Джонсон родом из Италии, но теперь она — жена американского фермера и мать двоих детей. Однажды, когда муж и дети уезжают на ярмарку в другой штат, Франческа встречает приезжего одинокого фотографа Роберта Кинкейда, который на несколько дней приехал в округ Мэдисон по заданию журнала National Geographic, чтобы сделать снимки местных старых деревянных мостов. В сердцах Франчески и Роберта вспыхивает сильное чувство, но на любовь, о которой они мечтали всю жизнь, им отпущено лишь 4 дня. Бронь по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста