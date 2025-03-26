О фильме: Молодая пара в компании других богатеев отправляется на эксклюзивный ужин в знаменитый ресторан, который находится на небольшом острове. Одно изысканное блюдо сменяет другое, когда выясняется, что шеф-повар и его команда неплохо изучили сегодняшних гостей и прекрасно осведомлены не только об их вкусовых предпочтениях. И кроме того, меню содержит неприятные сюрпризы. Двери на киносеанс откроют в 19:30.