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Кинопоказ «Мария»

Bijou
Брестская 2-я, 39 ст3 , цокольный этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Мария Каллас, всемирно известная оперная дива на ранней пенсии, живет в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для нее по дому огромный рояль, считает её таблетки, забирает её из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом. Бронь по телефону.

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