Мария Каллас, всемирно известная оперная дива на ранней пенсии, живет в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для нее по дому огромный рояль, считает её таблетки, забирает её из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом. Бронь по телефону.