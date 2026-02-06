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Кинопоказ: «Малена»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Невероятная Моника Беллуччи в истории о женщине, которая была слишком красива для маленького города. О фильме: Малена — красавица-вдова, наваждение мужчин и предмет зависти женщин. Жёны распускают о ней грязные сплетни. Мужья преследуют её по пятам и грезят о ней. «Мне было 13, когда я увидел её впервые. Прошло время, я любил многих женщин, и когда мы были близки, они спрашивали: буду ли я помнить их? И я говорил: да, я буду помнить вас. Но единственная, кого я никогда не забуду — та, которая никогда не спрашивала. Малена». Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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