Невероятная Моника Беллуччи в истории о женщине, которая была слишком красива для маленького города. О фильме: Малена — красавица-вдова, наваждение мужчин и предмет зависти женщин. Жёны распускают о ней грязные сплетни. Мужья преследуют её по пятам и грезят о ней. «Мне было 13, когда я увидел её впервые. Прошло время, я любил многих женщин, и когда мы были близки, они спрашивали: буду ли я помнить их? И я говорил: да, я буду помнить вас. Но единственная, кого я никогда не забуду — та, которая никогда не спрашивала. Малена». Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.