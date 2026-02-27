Том Круз, Джулианна Мур в роли марионеток для загадочной игры с высшим замыслом глазами Пола Томаса Андерсона. О фильме: Эта история произошла в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на небе не было ни облачка. Благодаря вмешательству высших сил, а также нагромождению совпадений, случайностей, действий разных людей, их жизни и судьбы переплетутся и проникнут друг в друга в течение одного дня, финал которого будет незабываемым. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.