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Кинопоказ: «Магнолия»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Том Круз, Джулианна Мур в роли марионеток для загадочной игры с высшим замыслом глазами Пола Томаса Андерсона. О фильме: Эта история произошла в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на небе не было ни облачка. Благодаря вмешательству высших сил, а также нагромождению совпадений, случайностей, действий разных людей, их жизни и судьбы переплетутся и проникнут друг в друга в течение одного дня, финал которого будет незабываемым. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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