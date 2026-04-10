Неочевидный Пол Томас Андерсон и его самое светлое и смешное кино о любви, которая придёт и где угодно найдёт. В главных ролях — Адам Сэндлер и Эмили Уотсон. О фильме: Барри Игану крупно не повезло. Быть восьмым ребёнком в семье, где все остальные дети девчонки — это судьба не для слабых духом. Неудивительно, что в тени своих семи явно склонных к тирании сестёр, строго пресекавших все его попытки завести романтические отношения, парень вырос жутким невротиком с кучей комплексов. Барри уже глубоко за тридцать, он страдает от внезапных вспышек ярости и так и не научился нормально общаться с людьми. С женщинами — в особенности. Но фортуна ещё не поставила на Барри крест — однажды он встречает странную девушку, которой суждено перевернуть его жизнь. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.