О фильме: Барри Игану крупно не повезло. Быть восьмым ребёнком в семье, где все остальные дети девчонки — это судьба не для слабых духом. Неудивительно, что в тени своих семи явно склонных к тирании сестер, строго пресекавших все его попытки завести романтические отношения, парень вырос жутким невротиком с кучей комплексов. Барри уже глубоко за тридцать, он страдает от внезапных вспышек ярости и так и не научился нормально общаться с людьми. С женщинами — в особенности. Но фортуна ещё не поставила на Барри крест — однажды он встречает странную девушку, которой суждено перевернуть его жизнь. Бронь по телефону.