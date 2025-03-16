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Кинопоказ «Любовь, сбивающая с ног» (2002)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Барри Игану крупно не повезло. Быть восьмым ребёнком в семье, где все остальные дети девчонки — это судьба не для слабых духом. Неудивительно, что в тени своих семи явно склонных к тирании сестер, строго пресекавших все его попытки завести романтические отношения, парень вырос жутким невротиком с кучей комплексов. Барри уже глубоко за тридцать, он страдает от внезапных вспышек ярости и так и не научился нормально общаться с людьми. С женщинами — в особенности. Но фортуна ещё не поставила на Барри крест — однажды он встречает странную девушку, которой суждено перевернуть его жизнь. Бронь по телефону.

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