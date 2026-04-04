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Любить — значит страдать, не страдать — значит не любить: Вуди Аллен и его абсурдное прочтение русской классики. О фильме: Молодой русский дворянин из провинции пытается избежать призыва на войну с Наполеоном. Он ведет бесконечные «интеллигентские» разговоры со своей кузиной. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.
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