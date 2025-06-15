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Кинопоказ «Лило и Стич» (2002)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Лило — это маленькая девочка, живущая на Гавайах. Она сирота и живёт вместе со своей старшей сестрой Нани. Лило любит всех животных, но больше всего она подружилась с собачкой по имени Стич, которая на самом деле совсем не собачка, а замаскированный инопланетянин. Дело было так: некоего преступника по имени Стич переправляли в интергалактическую тюрьму, но ему удалось ускользнуть и приземлиться на Земле, где он и встретил Лило. И тут Стич прикинулся собакой, дабы скрыться от преследования интергалактической полиции. Теперь Стич учится тому, чему не был обучен — заботе о других. Бронь по телефону.

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