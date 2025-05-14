О фильме: Застенчивый математик Гаспар ждёт, что к нему на летние каникулы присоединится девушка Лена, а тем временем встречает некую Марго - студентку, изучающую этнологию и подрабатывающую официанткой. Спустя какое-то время Марго берёт Гаспара с собой на вечеринку, где он знакомится с ещё одной девушкой, Солин. И когда Гаспар уже полностью запутался в своих чувствах к обеим, к нему наконец приезжает некогда долгожданная Лена. Бронь по телефону.