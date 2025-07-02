Неделя ностальгии в «Публике». О фильме: Медведь Винсент, угрожая съесть енота Эрджея, даёт ему всего неделю на то, чтобы вернуть уничтоженные им съестные припасы. Во время поиска еды Эрджей находит коттеджный посёлок и уговаривает других животных отправиться с ним к людям. Но первая же вылазка за едой в посёлок заканчивается неприятностями. Бронь по телефону.