«жизнь всегда такое дерьмо, или только в детстве?» культовый французский боевик Люка Бессона — с Жаном Рено и максимально юной (и максимально мудрой) Натали Портман в главных ролях. О фильме: Профессиональный убийца Леон неожиданно для себя самого решает помочь 12-летней соседке Матильде, семью которой убили коррумпированные полицейские. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.