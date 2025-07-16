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Неделя кино про детство и путешествия. О фильме: Профессиональный убийца Леон неожиданно для себя самого решает помочь 12-летней соседке Матильде, семью которой убили коррумпированные полицейские. Оригинал с субтитрами. Бронь по телефону.
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