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Кинопоказ + лекция «Кошмар перед Рождеством»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение «Кошмар перед Рождеством» — атмосферная и красивая история, которая уже давно стала классикой анимации. Смесь готической эстетики, музыкального волшебства и нежной меланхолии. На лекции расскажут про Тима Бёртона, как создавался культовый визуальный стиль мультфильма, и конечно же про главного создателя мультфильма — Генри Селика. Вечер обещает быть атмосферным, немного мрачным — и невероятно уютным. Просмотр в оригинале с субтитрами.

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