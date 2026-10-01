Просмотр и обсуждение «Кошмар перед Рождеством» — атмосферная и красивая история, которая уже давно стала классикой анимации. Смесь готической эстетики, музыкального волшебства и нежной меланхолии. На лекции расскажут про Тима Бёртона, как создавался культовый визуальный стиль мультфильма, и конечно же про главного создателя мультфильма — Генри Селика. Вечер обещает быть атмосферным, немного мрачным — и невероятно уютным. Просмотр в оригинале с субтитрами.