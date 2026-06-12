Тебя ждёт показ «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино — фильма, в котором история пошла совсем не по учебнику, месть подаётся горячей, а каждый диалог опаснее перестрелки. Но прежде чем начнётся операция, киновед проведёт лекцию: поговорят о Квентине Тарантино, его любви к жанровому кино, игре с историей, цитатах, насилии и невероятном умении превращать разговор за столом в напряжённейшую сцену. Просмотр в оригинале с субтитрами. Запись в ТГ