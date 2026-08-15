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Кинопоказ + лекция «2001 год: Космическая одиссея»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм Стэнли Кубрика не просто культовая научная фантастика, а настоящее кино-путешествие, которое уже почти 60 лет поражает зрителей своей смелостью и красотой. Это фильм о происхождении человека, ИИ, будущем цивилизации и месте человечества во вселенной. Картина навсегда изменила жанр. На лекции расскажут о Стэнли Кубрике, его творческом пути как фотографа и как режиссёра, о том, как он создавал свои фильмы, почему спецэффекты 1968 года до сих пор выглядят современно и зачем он практически отказался от привычного повествования. Просмотр в оригинале с субтитрами.

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