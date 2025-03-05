О фильме: Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своё место в мире и пытается быть не похожей на других. Её волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит её называть. И главная её мечта - вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк. Бронь по телефону.