Неделя ностальгии в «Публике». О фильме: Спасение Долины Мира и всех её обитателей от непобедимого и безжалостного мастера Тай Лунга должно лечь на плечи Воина Дракона, Избранного среди лучших из лучших, коим становится… неуклюжий, ленивый и вечно голодный панда По. Ему предстоит долгий и трудный путь к вершинам мастерства кунг-фу бок о бок с легендарными воинами: Тигрой, Обезьяной, Богомолом, Гадюкой и Журавлем. По постигнет тайну древнего Свитка и станет Воином Дракона только в том случае, если сможет поверить в себя… Бронь по телефону.