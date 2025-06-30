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Кинопоказ «Кунг-фу Панда»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

Неделя ностальгии в «Публике». О фильме: Спасение Долины Мира и всех её обитателей от непобедимого и безжалостного мастера Тай Лунга должно лечь на плечи Воина Дракона, Избранного среди лучших из лучших, коим становится… неуклюжий, ленивый и вечно голодный панда По. Ему предстоит долгий и трудный путь к вершинам мастерства кунг-фу бок о бок с легендарными воинами: Тигрой, Обезьяной, Богомолом, Гадюкой и Журавлем. По постигнет тайну древнего Свитка и станет Воином Дракона только в том случае, если сможет поверить в себя… Бронь по телефону.

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