Камерный кинопоказ за чашкой китайского чая и уютным обсуждением. Остроумная и трогательная история о поиске себя, свободы и творческой искры. Главная героиня — Бернадетт, некогда блестящий архитектор, чья жизнь неожиданно превратилась в рутину. Когда она внезапно исчезает, её семья отправляется на поиски — и вместе с ними зритель проходит путь от хаоса и страха к перерождению и смелости быть собой. Это фильм о том, как легко потерять собственный голос — и как важно однажды вновь его услышать. Тёплый, ироничный, местами безумный — вечер обещает стать вдохновляющим путешествием внутрь себя. Запись в VK