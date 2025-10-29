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Кинопоказ «Куда ты пропала, Бернадетт?» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Камерный кинопоказ за чашкой китайского чая и уютным обсуждением. Остроумная и трогательная история о поиске себя, свободы и творческой искры. Главная героиня — Бернадетт, некогда блестящий архитектор, чья жизнь неожиданно превратилась в рутину. Когда она внезапно исчезает, её семья отправляется на поиски — и вместе с ними зритель проходит путь от хаоса и страха к перерождению и смелости быть собой. Это фильм о том, как легко потерять собственный голос — и как важно однажды вновь его услышать. Тёплый, ироничный, местами безумный — вечер обещает стать вдохновляющим путешествием внутрь себя. Запись в VK

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