Одна из лучших ролей Де Ниро или комедийный прототип Джокера глазами Мартина Скорсезе. О фильме: Неутомимый неудачник Руперт Папкин уверен, что он призван быть гениальным юмористом. Вопреки полному отсутствию таланта он точно знает — его ждет немеркнущая слава блистательного шоумена. Нужно лишь один разок выступить перед зрителями — и он станет звездой. Решив начать карьеру с самого верха, Руперт осаждает популярнейшего ведущего «Вечернего шоу» Джерри Лэнгфорда, чтобы тот позволил ему выступить в своей передаче. Но легендарный комик не желает иметь ничего общего с этим самоуверенным бездарем. Получая отказ за отказом, Руперт, в конце концов, решается на отчаянный шаг, не сомневаясь, что теперь-то весь мир о нём узнает. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.