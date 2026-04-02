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Кинопоказ: «Король комедии»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Одна из лучших ролей Де Ниро или комедийный прототип Джокера глазами Мартина Скорсезе. О фильме: Неутомимый неудачник Руперт Папкин уверен, что он призван быть гениальным юмористом. Вопреки полному отсутствию таланта он точно знает — его ждет немеркнущая слава блистательного шоумена. Нужно лишь один разок выступить перед зрителями — и он станет звездой. Решив начать карьеру с самого верха, Руперт осаждает популярнейшего ведущего «Вечернего шоу» Джерри Лэнгфорда, чтобы тот позволил ему выступить в своей передаче. Но легендарный комик не желает иметь ничего общего с этим самоуверенным бездарем. Получая отказ за отказом, Руперт, в конце концов, решается на отчаянный шаг, не сомневаясь, что теперь-то весь мир о нём узнает. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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