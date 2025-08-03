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Месяц фильмов про этапы юности и взросления в Bijou. О фильме: Пятеро школьников в наказание за проступки вынуждены приехать в школу в выходной день и написать сочинение на тему «Кем вы себя представляете?» Молодым людям с большим трудом удаётся разобраться в своих проблемах. Бронь по телефону.
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