Месяц фильмов про этапы юности и взросления в Bijou. О фильме: Пятеро школьников в наказание за проступки вынуждены приехать в школу в выходной день и написать сочинение на тему «Кем вы себя представляете?» Молодым людям с большим трудом удаётся разобраться в своих проблемах. Бронь по телефону.