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Кинопоказ «Капитан Фантастик» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Камерный кинопоказ совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: Бен живёт в лесу с шестью своими детьми. Они говорят на нескольких языках, разбираются в квантовой физике, философии и литературе, а вместо Рождества отмечают день рождения Ноама Хомского. Они умеют охотиться, способны разделать добычу и приготовить её на костре, а также находятся в прекрасной физической форме. Когда их мать, лежащая в больнице, кончает с собой, всему семейству приходится отправиться в большой мир на её похороны. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».

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