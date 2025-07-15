Неделя кино про детство и путешествия. О фильме: Бен живёт в лесу с шестью своими детьми. Они говорят на нескольких языках, разбираются в квантовой физике, философии и литературе, а вместо Рождества отмечают день рождения Ноама Хомского. Они умеют охотиться, способны разделать добычу и приготовить её на костре, а также находятся в прекрасной физической форме. Когда их мать, лежащая в больнице, кончает с собой, всему семейству приходится отправиться в большой мир на её похороны. Бронь по телефону.