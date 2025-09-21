Джули Пауэлл — начинающая писательница и оператор call-центра. Чтобы отвлечься от работы, она ставит перед собой цель: приготовить за год 524 блюда из знаменитой книги Джулии Чайлд «Осваивая искусство французской кухни». Бронь по телефону.