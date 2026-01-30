«Восемь с половиной» Ноа Баумбаха с Джорджем Клуни в главной роли — о голливудском актёре, который внезапно осознает, что весь мир — театр. О фильме: Знаменитый киноактёр Джей Келли и его преданный менеджер Рон отправляются в стремительное и неожиданно глубокое путешествие. Обоим предстоит переосмыслить сделанный ими выбор, их отношения с близкими и наследие, которое они оставят. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.