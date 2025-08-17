Месяц фильмов про этапы юности и взросления в Bijou. О фильме: История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире. Бронь по телефону.