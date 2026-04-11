Братья Сэфди и Роберт Паттинсон рассказывают историю настоящей силы кровных уз — в своей неоново-хаотичной манере. О фильме: Отчаявшись найти работу и достать деньги на оплату счетов, Конни планирует ограбление банка. На налёт он берёт своего родного брата Ника, страдающего умственными отклонениями. Ограбление проходит успешно, но у братьев в руках взрывается пакет с краской, и Ник попадает в руки полиции. Чувствуя вину за брата, а также понимая, как тяжело Ник будет переносить каждый день без помощи близкого человека, Конни решает во что бы то ни стало вытащить брата из участка. В течение одной ночи Конни предпринимает отчаянные попытки пробраться к Нику и освободить его. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.