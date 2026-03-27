Один из любимых (и разбивающих сердце) фильмов — драма Алена Рене о памяти, эмоциях и прикосновениях, которые соединяют судьбы даже в самые сложные времена. О фильме: История короткой любви французской киноактрисы и японского архитектора в послевоенной Хиросиме. На каждого из них давит груз прошлого, с которым приходится жить каждый час. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.