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Кинопоказ: «Хиросима, моя любовь»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Один из любимых (и разбивающих сердце) фильмов — драма Алена Рене о памяти, эмоциях и прикосновениях, которые соединяют судьбы даже в самые сложные времена. О фильме: История короткой любви французской киноактрисы и японского архитектора в послевоенной Хиросиме. На каждого из них давит груз прошлого, с которым приходится жить каждый час. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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