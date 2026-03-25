Ровно ноль причин, чтобы не наслаждаться культовой мелодрамой со страстными танцами молодого Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей. О фильме: Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором. Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями «грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей и партнёршей Джонни в танцах и в любви. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.