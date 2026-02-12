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Кинопоказ: «Грозовой перевал»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Кто вы, мистер Хитлиф? Жюльет Бинош и Рэйф Файнс в готической экранизации знаменитого романа Эмили Бронте. О фильме: Ничто не тревожило уединенной жизни Кэти и Хиндли, родных брата и сестры живущих в отдаленном поместье вместе со своим отцом, до тех пор пока, однажды старик не привел в их дом Хитклифа, бездомного парня, которого он подобрал умирающим от голода в Ливерпуле и решил приютить. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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