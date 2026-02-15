Продолжаем неделю Джейн Остин — просмотр экранизации одного из главных романов писательницы с Кирой Найтли, Мэттью Макфэдиеном и Розамунд Пайк в главных ролях. О фильме: Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестёр Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен — мистер Бингли... Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утонченных аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Однако, все не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли — красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть... Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.