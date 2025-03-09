ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ «Газовый свет» (1944) + лекция о защите от газлайтинга

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Лондон, 1875 год. Юная Пола шокирована убийством родной тёти, популярной оперной певицы, поэтому переезжает в Италию. 10 лет спустя девушка уже достигла определённых высот в классическом пении, но её больше заботит личная жизнь. Пола выходит замуж по большой любви и, поддавшись на уговоры мужа, возвращается в лондонский дом. Страшные воспоминания не дают девушке покоя, и, кажется, она теряет связь с реальностью — начинает страдать провалами в памяти и галлюцинациями, а по ночам Поле мерещится, что газовое освещение в доме становится слабее. После фильма тебя ждёт неформальная лекция и обсуждение, где ты сможешь разобраться: – что такое газлайтинг и как его распознать; – почему эта проблема до сих пор актуальна; – как защитить себя и своих близких. Атмосфера вечера — ароматная чашка кофе при свечах. Открытки, посвященные теме, станут небольшим, но важным напоминанием о твоём праве быть услышанным. Запись в тг – @eva_shatti

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста