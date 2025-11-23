ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ «Гарри Поттер и Тайная комната»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Гарри Поттер переходит на второй курс Школы чародейства и волшебства Хогвартс. Эльф Добби предупреждает Гарри об опасности, которая поджидает его там, и просит больше не возвращаться в школу. Юный волшебник не следует совету эльфа и становится свидетелем таинственных событий, разворачивающихся в Хогвартсе. Вскоре Гарри и его друзья узнают о существовании Тайной Комнаты и сталкиваются с новыми приключениями, пытаясь победить темные силы. Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста