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О фильме: Битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещё никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И, быть может, именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом. Бронь по телефону.
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