О фильме: Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между добром и злом становится всё призрачнее. Бронь по телефону.