Норвежский боди-хоррор и сатирическое переосмысления сказки о Золушке, которое многие критики уже успели сравнить с другими заметными представителями жанра — творчеством Дэвида Кроненберга, «Титаном» Жюли Дюкурно и «Субстанцией» Корали Фаржа. О фильме: В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на всё, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой. Показ представит и обсудит со зрителями кинокритик Настасья Горбачевская, автор, редактор Film.ru Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.