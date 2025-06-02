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Кинопоказ «Гадкая сестра» (2025) с кинокритиком

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Норвежский боди-хоррор и сатирическое переосмысления сказки о Золушке, которое многие критики уже успели сравнить с другими заметными представителями жанра — творчеством Дэвида Кроненберга, «Титаном» Жюли Дюкурно и «Субстанцией» Корали Фаржа. О фильме: В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на всё, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой. Показ представит и обсудит со зрителями кинокритик Настасья Горбачевская, автор, редактор Film.ru Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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