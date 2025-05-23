Спецпоказ современной страшной сказки для взрослых с постироничной интонацией и лихими эротическими сценами. Фильм представит и обсудит хоррор–эксперт и режиссёр Евгений Колядинцев, который расскажет, каким образом боди-хоррор превратился из низменного поджанра в возвышенный; из-за чего всё больше режиссёров формируют свои высказывания через призму страшного фильма и разберёт, как женщины-режиссёры не просто чувствуют себя в хорроре достаточно комфортно, но и предлагают кинематографу новые шедевры. О фильме: Женщина с двумя дочерьми выходит замуж за богатого, как она думала, вдовца, но после его внезапной смерти оказывается в ещё больших долгах. Её старшая дочь Эльвира, некрасивая сводная сестра прекрасной Агнес, мечтает выйти замуж за принца и готова на многое, чтобы стать красавицей и блистать на грядущем балу. Рассматривая это как выгодное вложение средств, мать отправляет Эльвиру на операцию по исправлению формы носа.