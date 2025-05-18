Майская ретроспектива Уэса Андерсона в Bijou. О фильме: Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).