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Согласно легенде, если девственница в ночь на Хэллоуин зажжёт свечу в доме сестёр Сандерсон, то ведьмы встанут из могилы и съедят всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми. Поскольку коварным сестрицам суждено воскреснуть через 300 лет после казни за колдовство, им придется привыкать к современным нравам. Бронь по телефону.
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