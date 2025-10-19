Согласно легенде, если девственница в ночь на Хэллоуин зажжёт свечу в доме сестёр Сандерсон, то ведьмы встанут из могилы и съедят всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми. Поскольку коварным сестрицам суждено воскреснуть через 300 лет после казни за колдовство, им придется привыкать к современным нравам. Бронь по телефону.