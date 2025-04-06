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О фильме: Он - лучший в своём деле, единственный и неповторимый! Он - Эйс Вентура, детектив по розыску домашних любимцев. Когда таинственные злоумышленники похищают дельфина по кличке Снежинка, талисман местной футбольной команды «Дельфины», Эйс тут же приступает к работе, проявляя чудеса изобретательности. История принимает странный оборот, когда похищают ещё и ведущего игрока «Дельфинов». Теперь Эйсу приходится разыскивать сразу двух млекопитающих. Он сталкивается нос к носу с акулой-людоедом, спасает любимую команду и очаровывает женщин. Находится ли он под прикрытием, под огнем или под водой, он обязательно найдёт то, что ищет. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).
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