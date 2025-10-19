Кинопоказ: «Если....»
Большой Николопесковский переулок, 13
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Это вам не Хогвартс! Кинопоказ классики 60-ых о школьном бунте. Фильм открывает двери в мир британских закрытых интернатов для мальчиков. Здесь царят тюремные порядки, строгая иерархия и абсурдные ритуалы. Трое учеников-неформалов во главе с харизматичным Миком Трэвисом (первая роль Малкольма Макдауэлла) решают бросают этой дряхлой системе вызов. Их протест начинается с мелкого неповиновения и приводит к пугающему финалу. После показа будет обсуждение. Ивент как всегда бесплатный. Регистрация обязательна.
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