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Кинопоказ «Энканто»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Удивительная семья Мадригаль живёт в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригаль магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи. В оригинале, с субтитрами. Бронь по телефону.

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