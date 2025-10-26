На телезвезду Эльвиру неожиданно обрушивается наследство в виде тетушкиного поместья в маленьком городишке. Местное население при виде Эльвиры в сногсшибательном платье со сногсшибательным декольте испытывает настоящий шок. Женская половина обитателей города приходит в негодование, мужская — в восторг. Но Эльвира дает отпор не только местным ханжам, но и зловещему Князю Тьмы, оказавшемуся здесь же... Бронь по телефону.