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На телезвезду Эльвиру неожиданно обрушивается наследство в виде тетушкиного поместья в маленьком городишке. Местное население при виде Эльвиры в сногсшибательном платье со сногсшибательным декольте испытывает настоящий шок. Женская половина обитателей города приходит в негодование, мужская — в восторг. Но Эльвира дает отпор не только местным ханжам, но и зловещему Князю Тьмы, оказавшемуся здесь же... Бронь по телефону.
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