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Кинопоказ: «Дьявол носит прада»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано… Правила: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.

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