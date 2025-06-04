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О фильме: Великолепный водитель – при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведет рискованную игру. Но один опасный контракт – и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, что умеет лучше всего – виртуозно уходить от погони. Бронь по телефону.
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