О фильме: Великолепный водитель – при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведет рискованную игру. Но один опасный контракт – и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, что умеет лучше всего – виртуозно уходить от погони. Бронь по телефону.