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О фильме: В семье Лисбон пять дочерей-подростков. После того, как 13-летняя Сесилия кончает жизнь самоубийством, её оставшиеся в живых сестры становятся объектом пристального внимания всех жителей городка, особенно соседских парней, устраивающих за девочками настоящую слежку. Желая оградить дочерей от окружающих, родители постепенно прекращают всяческое общение с внешним миром и запрещают дочерям выходить из дома. Бронь по телефону.
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