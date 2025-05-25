Майская ретроспектива Уэса Андерсона в Bijou. О фильме: История Генри Шугара, который способен видеть сквозь предметы и предсказывать будущее с помощью украденной им книги. Обрати внимание, это короткометражка, идёт 40 минут. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).