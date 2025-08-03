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Кинопоказ «Челюсти»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Небольшой курортный городок Эмити, расположенный на одноимённом острове, готовится к летнему наплыву туристов и празднованию Дня независимости. В один из дней начальник полиции Мартин Броуди и его помощник находят на берегу останки тела девушки, которая стала первой жертвой огромной белой акулы у берегов Эмити. Броуди пытается закрыть пляж, но сталкивается с противодействием мэра, который считает, что это повредит городу во время туристического сезона. Однако с каждым днём число жертв кровожадной акулы продолжает увеличиваться. Для обезвреживания хищника в опасную морскую экспедицию вместе с охотником на акул Куинтом отправляются сам Броуди и прибывший на остров эксперт-океанограф Мэтт Хупер. Бронь по телефону.

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